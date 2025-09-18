‘राष्ट्रीय पोषण माह’द्वारे महाराष्ट्र कुपोषणमुक्त करूया!
‘राष्ट्रीय पोषण माह’द्वारे
महाराष्ट्र कुपोषणमुक्त करूया!
बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचा निर्धार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबईसह राज्यात कुपोषण कमी करण्यास अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांचे मोलाचे योगदान आहे. सुपोषित भारतासह कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र घडविण्याची संधी आपल्याला लाभली आहे. ‘राष्ट्रीय पोषण माह’च्या माध्यमातून राज्य कुपोषणमुक्त करूया, असा निर्धार महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केला.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आठव्या राष्ट्रीय पोषण माह अभियानाचा राज्यस्तरीय आरंभ झाला. या वेळी तटकरे यांच्या हस्ते ‘बाळाचे पहिले सुवर्णमयी १,००० दिवस’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच नवनियुक्त मदतनीस व सेविका यांना नियुक्तीपत्रही प्रदान करण्यात आले. राज्यातील सर्व अंगणवाड्यांमध्ये १७ सप्टेंबर ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत आठवा राष्ट्रीय पोषण महिना साजरा करण्यात येणार आहे. या वेळी महिला व बालकांच्या आरोग्य व पोषणविषयक स्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी जनजागृतीसाठी २०१८ पासून हे अभियान राबवण्यात येत आहे. त्यात आपले राज्य दरवर्षी उत्कृष्ट ठरत असून, यंदाही आपण उत्कृष्ट काम करून कुपोषणमुक्त देशाकडे वाटचाल करूया, असे आवाहन तटकरे यांनी केले.
----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.