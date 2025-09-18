स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाद्वारे लोकांची सेवा - मंत्री प्रकाश आबिटकर
‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’
अभियानाद्वारे नागरिकांची सेवा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून, आरोग्य विभागामार्फत ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान राबविण्यात येत आहे. जनभावनेने केलेल्या समाजकार्याच्या भावनेतून लोकांची सेवा व्हावी, या उद्देशाने हे अभियान राबविण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले, की ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाच्या माध्यमातून महिलांची तपासणी, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, गर्भाशयाच्या कर्करोगाची आणि क्षयरोगाची तपासणी केली जाईल. विशेषतः किशोरवयीन मुली आणि महिलांसाठी ॲनिमिया तपासणी आणि समुपदेशनाचे कामसुद्धा केले जाणार आहे. तर आदिवासी भागातील महिलांसाठी सीकलसेल तपासणी, कार्ड वाटप आणि समुपदेशन, गर्भवती महिलांसाठी प्रसूतीपूर्व काळजी आणि तपासणी असे अनेक उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
या अभियानाच्या निमित्ताने ७५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य शिबिर घेण्यात येत आहे. यात संसर्गजन्य रोग तपासणी, मधुमेह, रक्तदाब, कर्करोग आणि हृदयाचे रोग तपासण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर ७५ दंत तपासणी शिबिर, मोफत चष्मे वाटपाची ७५ शिबिरे आयोजित करण्यात येत असून, लोकांना त्याचा लाभ मिळत आहे. यामध्ये रक्तदान, अवयवदान, मोफत औषध वितरण, वेगवेगळ्या रोगांचे निदान शिबिर, कर्करोग जागृती, तपासणी शिबिर, मानसिक आरोग्य आणि समुपदेशन शिबिरे अशी ७५ वेगवेगळी शिबिरे घेतली जातील.
माता आणि लहान बाळांसाठी शिबिरे
माता आणि बाल आरोग्याची ७५ शिबिरे घेण्यात येत असून, यात प्रसूतीपूर्व तपासणी करण्यात येईल. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत महिला तसेच बालकांसाठी पोषण जाणिवाची ७५ सत्रे घेण्यात येत असून, योग शिबिराचीसुद्धा ७५ सत्रे घेण्यात येत आहेत.
