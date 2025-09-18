सहा लाख गणेशक्त एसटी बसने काेकणात
मुंबई, ता. १८ : गणपती उत्सवासाठी मुंबई, ठाणे आणि पालघरमधून सुमारे पाच लाख ९६ हजारहून अधिक गणेशभक्तांनी कोकणात एसटीने प्रवास केला. यात एसटीला सुमारे २३ कोटी ७७ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. २३ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबरदरम्यान एसटी महामंडळाने या प्रवाशांची सुरक्षित आणि अपघातविरहित वाहतूक करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
गणेशात्सव काळातील सेवेदरम्यान एसटीची वाहतूक सुरळीत करण्याबरोबरच बसस्थानक व बसथांब्यावर एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली कर्मचारी अहोरात्र कार्यरत होते. कोकणातील महामार्गावर ठिकठिकाणी वाहनदुरुस्ती पथक तैनात ठेवण्यात आली होती. बस नादुरुस्त झाल्यास पर्याय म्हणून चिपळूण, महाड व माणगाव आगारात १०० बस तैनात ठेवण्यात आल्या होत्या.
गणेशोत्सवात राज्यभरातील विविध आगारांतून आलेले १० हजारपेक्षा जास्त चालक-वाहक, यांत्रिक कर्मचारी, पर्यवेक्षक आणि त्यांना मार्गदर्शन करणारे अधिकारी यांनी विविध अडचणी पार करून प्रचंड वाहतूक सुरळीत चालवली, हे काैतुकास्पद आहे.
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
