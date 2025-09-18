दि बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. च्या नव नियुक्त संचालक मंडळाची निवड :
दि बेस्ट एम्प्लॉईज सोसायटी लि.च्या
नवनियुक्त संचालक मंडळाची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : गेल्या ८४ वर्षांची परंपरा असलेली दि बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. संस्थेच्या निवडणुकीनंतर आज नवीन संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली. ही नियुक्ती परिवह भवन, मुख्य कार्यालय येथे पार पडली. या वेळी मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रसाद लाड आणि बेस्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव उपस्थित होते.
सोसायटीच्या निवडणुकीत प्रस्थापितांना मागे ठेवून या ठिकाणी ही दोन्ही पॅनेल निवडून आली आहेत. या निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे यांनी एकत्रित निवडणूक लढवून राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु उबाठा गटाला या ठिकाणी शून्य जागेवर समाधान मानावे लागले होते. नवनियुक्त संचालक मंडळावर अध्यक्षपदी शिवाजी खरमाटे, उपाध्यक्ष रोहित केणी, मानद सचिव संजय आंब्रे आणि खजिनदार दत्ता शिंदे यांची नियुक्ती करण्यात आली. दि बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि.ने मराठी कामगारांच्या विश्वासावर उभी राहून समाजाभिमुख कार्य केले आहे. नवे संचालक मंडळ या कार्याला अधिक बळकटी देईल, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
माझ्या बेस्ट कामगार बांधवाला देण्यात आलेले प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करण्यात येणार असून, येणाऱ्या काळात बेस्टचा चेहरामोहरा बदलेला असेल. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सोसायटीची पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे.
- आमदार प्रसाद लाड
