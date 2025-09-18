सरकारी रुग्णालयांवर संपाचा अल्पपरिणाम
शासकीय रुग्णालयांवर संपाचा अल्प परिणाम
निवासी डॉक्टर, प्राध्यापकांनी सांभाळली ओपीडी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : सरकारच्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांना अॅलोपॅथिक डॉक्टरांप्रमाणे व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यातील एक लाख ८० हजारांहून अधिक डॉक्टरांनी गुरुवारी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला. संपकाळात निवासी डाॅक्टर, प्राध्यापकांनी बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सांभाळल्याने राज्यातील शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्यसेवेवर फारसा परिणाम झाला नाही. खासगी रुग्णालयांतील बाह्यरुग्ण विभाग, शस्त्रक्रिया आणि नियमित निदान सेवा पूर्णपणे बंद हाेती.
‘मुंबईसह राज्यभरातील सरकारी, महापालिका आणि खासगी रुग्णालयांत ६०-७० टक्के सेवा विस्कळित झाली. ओपीडी बंद राहिल्याने नियमित शस्त्रक्रिया आणि चाचण्या, सोनोग्राफी, एक्स-रे, सीटी स्कॅन आणि एमआरआय सेवा विस्कळित झाली. सरकारी रुग्णालयांतील कामकाजावरही परिणाम हाेऊन वैद्यकीय प्राध्यापकांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडला. रुग्णांना पर्यायी सुविधा देण्यासाठी मार्डची आपत्कालीन सेवा सुरू हाेती. सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही, तर डॉक्टर देशव्यापी आंदोलन करतील,’ असे ‘फिमा’चे अध्यक्ष डॉ. अक्षय डोंगरदिवे यांनी सांगितले.
मुंबईतही संपाचा संमिश्र परिणाम झाला. मुंबईतील सर्वांत मोठे सरकारी रुग्णालय ‘जे. जे.’मध्ये आरोग्यसेवांवर लक्षणीय परिणाम झाला. केईएम, सायन, नायर, कूपर, जीटी, कामा, कस्तुरबा, राजावाडी, शताब्दी आणि भाभा यांसह अनेक सरकारी, महापालिका आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये एकत्रित परिणाम दिसून आला. या रुग्णालयांत ओपीडीसह जवळजवळ सर्व सेवा सुरू होत्या.
वरिष्ठ डॉक्टरांकडे धुरा
जे. जे. रुग्णालयाच्या ओपीडीची धुरा वरिष्ठ डॉक्टरांनी सांभाळली. सकाळपासूनच निवासी आणि वरिष्ठ निवासी डॉक्टर कार्यरत होते. दिवसभरात २०१० रुग्ण ओपीडीत आले, तर ९६ रुग्ण दाखल झाले. ११३ रुग्ण आपत्कालीन स्थितीत आले. ५२ मोठ्या, १५ छोट्या शस्त्रक्रिया झाल्या. जे. जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार यांनी सांगितले की, आम्ही आधीच डॉक्टरांच्या शिफ्ट लावल्या होत्या. संपाचा जास्त परिणाम झाला नाही.
