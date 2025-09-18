बेकऱ्यांच्या इंधन परिवर्तनासाठी महापालिकेचे मार्गदर्शन शिबिर
बेकऱ्यांच्या इंधन परिवर्तनासाठी
महापालिकेचे मार्गदर्शन शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : पारंपरिक इंधनावरील बेकरीचालकांना पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर करून प्रोत्साहित करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने तसेच वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआय) यांच्या सहकार्याने आज मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.
भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयात आयोजित या शिबिरात २५० बेकरीचालकांनी पर्यावरणपूरक परिवर्तनाच्या सुविधांची माहिती जाणून घेतली. मुंबईत पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या बेकरी पर्यावरणपूरक इंधन रूपांतरित करण्यासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने विविध स्वरूपात भक्कम प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर करण्यासाठी उपलब्ध सोयीसुविधा, पारंपरिक कोळशावर चालणाऱ्या भट्ट्यांना पर्यावरणपूरक पर्याय असणाऱ्या इलेक्ट्रिक तथा गॅसवरील संयंत्र, परवानगीची प्रक्रिया आदींबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. दरम्यान, सर्व बेकरीचालकांनी लवकरात लवकर पर्यावरणपूरक इंधनांचा वापर सुरू करावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.