‘नमो नेत्र संजीवनी’चे १५ हजार लाभार्थी
‘नमो नेत्र संजीवनी’चे
१५ हजार लाभार्थी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त बुधवार (ता. १७)पासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान’ राज्यभर सुरू करण्यात आले आहे.
महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत (२ ऑक्टोबर) उपक्रमांतर्गत १० लाखांहून अधिक नागरिकांची मोफत नेत्रतपासणी, शस्त्रक्रिया व औषधोपचार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पहिल्याच दिवशी १५ हजारांहून अधिक नागरिकांची तपासणी होऊन १,८५७ मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया व इतर उपचारांना सुरुवात झाली.
नेत्ररोग उपचाराचा खर्च गोरगरीब नागरिकांना परवडत नाही. त्यामुळे ही शिबिरे गरजू व वंचित घटकांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहेत. ग्रामीण भागातील वृद्ध, शेतकरी, मजूर, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना उपचारांची संधी या उपक्रमातून उपलब्ध होत आहे. जे रुग्ण आर्थिक परिस्थितीमुळे उपचार घेऊ शकत नव्हते, त्यांनाही मोफत उपचारांची संधी या उपक्रमाद्वारे उपलब्ध झाली आहे. हा उपक्रम तळागाळातील जनतेसाठी मोठा दिलासा ठरत असल्याचे कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.
पहिल्या दिवशी मिळालेला लाभ
- सहभागी रुग्णालये : ४२६
- आयाेजित शिबिरे : १२८
- सहभागी रुग्ण : १५,४६९
- संदर्भित रुग्ण : ७१७
- मोफत चष्म्यासाठी नोंदणी केलेले रुग्ण : १,५९०
- मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया झालेले रुग्ण : १,८५७
- इतर नेत्रविषयक शस्त्रक्रिया (मोतीबिंदूशिवाय) : १२७
