यकृत प्रत्याराेपणाने वाचवले एकमेकींच्या पतीचे प्राण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : दोन महिलांनी ‘स्वॅप लिव्हर ट्रान्सप्लांट’द्वारे आपापल्या पतीचे प्राण वाचवून नवा आदर्श निर्माण केला आहे. दाेघांच्याही पत्नी यकृतदान करण्यास तयार होत्या; पण रक्तगट जुळत नसल्याने अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे हा मार्ग निवडून दाेघांना जीवदान देण्यात आले.
चिपळूण येथील महेंद्र गमरे (वय ५३) आणि नांदेड येथील पवन थिगळे (५३) यांना यकृताचा गंभीर आजार झाला होता. त्यांना कावीळ, पोटात पाणी साचणे, पायांना सूज येणे आणि भूक न लागणे अशी लक्षणे दिसत होती. यावर मात करण्यासाठी यकृत प्रत्यारोपण हा एकमेव पर्याय होता.
मेडिकाेव्हर रुग्णालयाचे लिव्हर ट्रान्स्प्लांट आणि एचपीबी सर्जरी विभागाचे संचालक डॉ. शरण नरुटे यांनी सांगितले, की जुही गमरेने यकृताचा काही भाग दान करून पवन थिगळे यांचा जीव वाचवला तर भावना थिगळेंनी महेंद्र गमरेंना नवे आयुष्य दिले. ही शस्त्रक्रिया चार वेगवेगळ्या वॉर्डमध्ये सलग १२ तास सुरू होती. शस्त्रक्रियेनंतर दोन्ही रुग्णांची प्रकृती स्थिर असून त्यात सुधारणा हाेत आहे.
रुग्णांना दीर्घकाळ थकवा आणि स्नायू कमकुवतपणाचा त्रास होता. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे यकृत जुळत नसल्याने रुग्णांची अवस्था गंभीर होत चालली होती. अशा वेळी दोन्ही कुटुंबांनी धाडसाने स्वॅप लिव्हर ट्रान्स्प्लांटचा पर्याय निवडून रुग्णांना नवे आयुष्य दिले, असे डॉ. नरुटे यांनी पुढे सांगितले.
