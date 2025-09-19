पालिकेच्या कंत्राटी धोरणाला विरोध
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : महापालिकेच्या कंत्राटी पद्धतींच्या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने केवळ पदोन्नती थांबविल्या नाहीत तर कंत्राटी भरती प्रक्रियाही सुरू केली आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. तरी याप्रकरणी महापालिका कामगार संघटनेने प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
महापालिका कामगार संघटनेने प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत, यामध्ये प्रशासन कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती नाकारत असल्याचा आणि कायमस्वरूपी पदे भरण्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीने भरती करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पालिका कामगार संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने नुकतीच ऑपरेटिंग रूम असिस्टंटसारख्या महत्त्वाच्या पदांसह सुमारे १२३ कंत्राटी पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. युनियनने या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे, ही महत्त्वाची पदे कायमस्वरूपी भरती पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, प्रशासनाने तत्काळ ही जाहिरात रद्द करावी, कायमस्वरूपी पदांसाठी भरती करावी, अशी मागणी त्यांनी युनियनमार्फत महापालिका आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यात आले. कंत्राटी भरतीमुळे रुग्णांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. त्यांनी प्रशासनाला या गंभीर समस्येवर त्वरित लक्ष केंद्रित करण्याची आणि कर्मचाऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाला शांत करण्यासाठी उपाय शोधण्याची विनंती केली आहे.
