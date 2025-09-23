फेसलेस पद्धतीने काढलेल्या शिकाऊ वाहन परवान्याचा गैरफायदा
सेवेला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे परिवहन विभागाचे पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः फेसलेस पद्धतीने काढलेल्या शिकाऊ वाहन परवान्याचा गैरफायदा घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे फेसलेस शिकाऊ परवाना पद्धत काढण्याच्या प्रक्रियामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी फेसलेस शिकाऊ वाहन परवाना प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, असे पत्र परिवहन विभागाने एनआयसीला दिल्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
सरनाईक म्हणाले, की बारावी पास झालेली १८ वर्षे पूर्ण झालेली मुले अशा पद्धतीने शिकाऊ वाहन परवाना प्राप्त करतात. तथापि, शिकाऊ वाहन परवाना चालकासोबत एक कायमस्वरूपी वाहन परवाना प्राप्त व्यक्ती असणे गरजेचे आहे; परंतु या सर्व नियमांना फाटा देत काही तरुण-तरुणींनी बेदरकार वाहन चालवून अपघात घडवून आणल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. याबरोबर ड्रंक अँड ड्राइव्हप्रकरणी अपघात केलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित चालकाकडे केवळ शिकाऊ परवाना असल्याचेदेखील स्पष्ट झाले आहे. अशा गंभीर बाबींना आळा घालण्यासाठी फेसलेस शिकाऊ वाहन परवाना देण्याची पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
