पूर्व मुक्त मार्गाच्या देखभालीचे देयक रखडले
पूर्व मुक्त मार्गाच्या देखभालीचे देयक रखडले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : पावसाळ्यापूर्वी पूर्व मुक्त मार्गावरील देखभाल कामांचा बोजा वाढला असतानाच महापालिकेकडे कंत्राटदाराला अंतिम देयक देण्यासाठी निधी नसल्याची बाब समोर आली आहे. परिणामी, महापालिकेने आता इतर खात्यांतून निधी वळविण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे.
पूर्व मुक्त मार्गाच्या पृष्ठभागावर मायक्रोसरफेसिंगचे काम २०२३ मध्ये २९.८८ कोटी रुपयांच्या कंत्राटातून पूर्ण करण्यात आले. त्यातील १८.३२ कोटी रुपये कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले असले तरी उर्वरित देयक भागविण्यासाठी सध्या निधी उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यावर तोडगा म्हणून रस्ते विभागाने शहरातील सिमेंट काँक्रीटीकरणासाठी राखीव ठेवलेल्या निधीतून ३.२० कोटी रुपये पूर्व मुक्त मार्गासाठी वळविण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. संबंधित निधीअंतर्गत असणारी काही कामे पूर्ण झाली असून, काही कामे रद्द झाल्याने अतिरिक्त निधी उरला आहे. तोच निधी पूर्व मुक्त मार्गाच्या देखभाल निधीत स्थानांतरित करण्याची योजना आहे.
संबंधित विभागाची धावपळ
मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८च्या कलमानुसार या निधी हस्तांतरणासाठी प्रशासकांची अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतरच कंत्राटदाराचे थकीत देयक भागविण्यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे; मात्र सध्या निर्धारित खर्चापेक्षा अधिक खर्च होत असल्याने शिल्लक निधीची पूर्तता करण्यासाठी संबंधित विभागाची धावपळ होत असल्याचे दिसते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.