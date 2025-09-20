‘एसटी’मध्ये १७ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती
‘एसटी’मध्ये १७ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : एसटीच्या ताफ्यात भविष्यात नव्याने दाखल होणाऱ्या आठ हजार नवीन बससाठी मनुष्यबळाची अत्यंत आवश्यकता असल्याने कंत्राटी पद्धतीने १७,४५० चालक व सहाय्यक पदासाठी भरती राबविण्यात येणार असून येत्या २ ऑक्टोबरला त्याची निविदा प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी शनिवारी (ता. २०) दिली.
एसटीच्या भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून राज्यातील हजारो बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगार उपलब्ध होणार असून ३० हजार रुपये इतके किमान वेतन त्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे या संधीचा पुरेपूर फायदा होतकरू तरुण-तरुणींनी घ्यावे, असे आवाहन सरनाईक यांनी केले आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ३००व्या संचालक मंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, बससेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले चालक व सहाय्यक मनुष्यबळ भाडेतत्त्वावर (कंत्राटी पद्धतीने) तीन वर्षे कालावधीसाठी घेण्याकरिता निविदा प्रक्रिया अवलंबण्यात येत आहे. ही निविदा प्रक्रिया सहा प्रादेशिक विभागनिहाय राबविण्यात येणार आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या संस्थांकडून राज्य परिवहन महामंडळाला आवश्यक मनुष्यबळ वेळेत उपलब्ध होईल. निवड झालेल्या उमेदवारांना एसटी प्रशासनाकडून प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले.
