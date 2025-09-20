मोबाईलची ओळख बदलणारे अटकेत
मुंबई : मोबाईलची ओळख असलेला आयएमईआय क्रमांक बदलणाऱ्या दोन तरुणांना गुन्हे शाखेने अटक केली. रामप्रसाद राजभर आणि गुलाम रसूल अशी अटक आरोपींची नावे आहेत. राजभर याने पवई येथे मोबाईल दुरुस्तीचे दुकान थाटून साथीदार गुलामसह आयएमईआय क्रमांक बदलत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे चेंबूर येथील प्रभारी निरीक्षक भारत घोणे यांना मिळाली होती. शहानिशा करून त्यांच्या पथकाने या दुकानावर छापा टाकला. तेथे चोरीचे अनेक मोबाईल सापडले. दरम्यान, आयएमईआय क्रमांक बदलामुळे चोरीचा मोबाईल शोधण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या सीईआयआर प्रणालीच्या रडारमध्ये येत नाही. त्यामुळे या कारवाईस विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
