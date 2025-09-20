मुंबईत पावसची विश्रांती पुढील काही दिवस ग्रीन अलर्ट
मुंबईत पावसाची विश्रांती
पुढील काही दिवस ग्रीन अलर्ट
मुंबई, ता. २० : हवामान विभागाने आज मुंबईसाठी येलो अलर्ट जारी करीत मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तविला होता. मात्र दिवसभर पावसाने पाठ फिरवल्याने मुंबईकरांना अपेक्षित पाऊस अनुभवता आला नाही. त्याउलट कमाल तापमानात वाढ होत असल्याचे हवामान खात्याने म्हटले आहे.
पुढील काही दिवसांत पावसाचा जोर आणखी कमी होण्याची शक्यता असून, बुधवारपर्यंत ग्रीन अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या काळात शहर व उपनगरांत फक्त हलक्या पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. दरम्यान, मुंबईत आकाश अंशतः ढगाळ राहणार असून, गडगडाटी वादळ व विजांचा कडकडाट होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मुंबईत कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २५ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे.
