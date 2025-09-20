पालिका अधिकाऱ्यावर डम्पर घालण्याचा प्रयत्न; गुन्हा दाखल
पालिका अधिकाऱ्यावर डम्पर घालण्याचा प्रयत्न; गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : कर्तव्यावर असलेल्या एका पालिका अधिकाऱ्यावर कचऱ्याचा डम्पर घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हा अधिकारी बाजूला झाल्याने ते थोडक्यात बचावले; मात्र त्यांना या डम्परचा जोरदार धक्का लागला. हा सर्व प्रकार धारावी डेपोजवळ घडला असून आरोपी डम्परचालक हा पालिकेचा कर्मचारी असून त्याच्याविरोधात धारावी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राजू काळे असे तक्रारदाराचे नाव असून दादर जी उत्तर विभागात रोगानूनाशक, दुय्यम निरीक्षकपदावर ते कार्यरत आहे. तर डम्परचालक विनोद दुधखुळे हा वांद्रे येथील यानगृहात वाहनचालक म्हणून काम करतो. राजू काळे हे त्यांच्या दोन कर्मचाऱ्यांना घेऊन शनिवारी (ता. २०) सकाळी धारावी डेपोजवळ काम करीत असताना, विनोद दुधखुळे याने काळे यांना पाहताच त्यांच्या अंगावर कचऱ्याचा डम्पर घालण्याचा प्रयत्न केला. डम्पर वेगावे अंगावर येताच काळे यांनी बाजूला होण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी त्यांना डम्परचा जोरदार धक्का बसला. या वेळी राजू काळे व दुधखुळे यांच्यात वादावाद झाली.
दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी विनोद दुधखुळे हा कर्मचारी राजू काळे यांच्या हाताखाली कामाला असताना कामचुकारामुळे त्याच्या अनेक तक्रारी वरिष्ठांना काळे यांनी केल्या होत्या. त्याचा राग मनात ठेवून त्याने हे कृत्य केले असावे, असे राजू काळे यांचे म्हणणे आहे. याबाबत धारावी पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे.
