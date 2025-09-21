मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबरवर मिळणार आरोग्य योजनांची माहिती
मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबरवर मिळणार आरोग्य योजनांची माहिती
महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षामार्फत रुग्णांच्या उपचारासाठी उपलब्ध रुग्णालयांची माहिती आता मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबरवर मिळणार आहे. याच टोल फ्री नंबरवर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या विविध शासकीय योजनांची माहितीदेखील मिळू शकेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष आणि धर्मादाय (ट्रस्ट) रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.
नाईक यांनी सांगितले, की मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून २५ सप्टेंबरपासून या सेवेचा ट्रायल रन सुरू केला जाईल. मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबरला गुगल जिओ मॅपिंग आणि जस्ट डायलच्या धर्तीवर विकसित करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या रुग्णाचा नातेवाईक मुंबईतील अंधेरीतून फोन करेल, तर त्याला त्या परिसरातील अशा रुग्णालयांची माहिती मिळेल, जिथे शासकीय योजनेंतर्गत उपचार होऊ शकतील.
सध्या नागरिक मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाच्या नंबरवर संपर्क साधतात; मात्र मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबर सुरू झाल्यानंतर रुग्णांना अधिक सुलभरीत्या माहिती मिळेल. मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबर १८००१२३२२११ असा असेल. या सेवेकरिता मंत्रालयात वॉर रूम स्थापन करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षामार्फत गरीब आणि गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते. नुकतेच राज्य सरकारने केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि राज्याची महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजना यांचे एकत्रीकरण करून एकूण २,३९९ आजारांच्या उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
