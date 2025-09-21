शिवशाहीच्या संक्रमण सदनिकांची कुंडली तयार होणार
शिवशाहीच्या संक्रमण सदनिकांची कुंडली तयार होणार
स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार करणार, प्रकल्पबधितांना घरे मिळणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या संक्रमण सदिनकांची कुंडली आता तयार होणार आहे. सध्या सदर सदनिकांची माहिती एकत्रित नसल्याने त्या कोणाच्या ताब्यात आहे. रिकामी आहे का, कधी रिकामी होणार याची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे अनेक सदनिका विकसकांच्या ताब्यात असल्याने नव्याने एसआरए प्रकल्प हाती घेताना तेथील प्रकल्पबाधित रहिवाशांना मात्र मिळत नाहीत. त्याची दखल घेत शिवशाहीने पुनर्वसन प्रकल्पाने स्वतंत्र साॅप्टवेअर तयार करून संपूर्ण माहिती एकत्रित केली जाणार आहे.
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाची मुंबईत पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात मानखुर्द, भांडुप, मुलुंड, कांदिवली, मालाड शा वेगवेगळ्या १६ ठिकाणी पाच हजारांहून अधिक घरे असून, त्याचा संक्रमण शिबिर म्हणून वापर केला जात आहे. त्यासाठी शिवशाहीकडून ४० हजार रुपये अनामत रक्कम आणि महिन्याला चार हजार रुपये भाडे आकारले जाते, मात्र अनेक विकसकांकडे वर्षानुवर्षे अशा सदनिका अडकून पडल्या आहेत. तसेच काही विकसकांनी या सदनिका जादा भाड्याने दिल्या असल्याचा प्रशासनाला संशय आहे. त्यामुळेच त्याची एकत्रित कुंडली तयार केली जणार आहे. सदरची संक्रमण सदनिका कोणाला दिली होती, सध्या त्यामध्ये कोण वास्तव्यास आहे, ही माहिती साॅप्टवेअरच्या माध्यमातून एकत्रित केली जाणार असल्याची माहिती शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक डाॅ. संजय कोलते यांनी सांगितले. त्यामुळे शिवशाहीची संक्रमण सदनिका वर्षानुवर्षे आपल्या ताब्यात ठेवणाऱ्या विकसकांना दणका बसणार आहे.
कारवाई होणार
संक्रमण शिबिर म्हणून दिलेल्या सदनिकांमध्ये सध्या वास्तव्यास कोण आहे, त्यांना किती भाडे आकारले जाते याची माहिती घेतली जाणार आहे. त्यामध्ये दोषी आढळल्यास तत्काळ सदनिका रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. तसेच अनेक वर्षांपासून विकसकांकडे असलेल्या सदनिका रिक्त असल्यास त्या काढून घेतल्या जाऊ शकतात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.