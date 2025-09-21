एक्सारमध्ये ८४ एकरांवर कांदळवन रोपवाटिका
एक्सारमध्ये ८४ एकरांवर कांदळवन रोपवाटिका
किनारी रस्त्यामुळे होणाऱ्या वृक्षतोडीची भरपाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मुंबई किनारी रस्त्याच्या (कोस्टल रोड) दुसऱ्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वृक्षतोडीची भरपाई करण्यासाठी महापालिकेने बोरिवलीतील एक्सार भागात (कांदळवन रोपवाटिका) मॅंग्रोव्ह नर्सरी आणि पुनर्स्थापना केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. यासाठी तब्बल ८४ एकर मोकळे मैदान निश्चित करण्यात आले असून, हे भूखंड में. डायनामिक्स क्लब अँड रिसॉर्ट्स प्रा. लि. या कंपनीने महापालिकेला विनामूल्य उपलब्ध करून दिले आहे.
महापालिकेकडून शनिवारी (ता. २०) जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. पुढील १५ दिवसांत हरकती न आल्यास पालिका ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ तत्त्वावर ही जागा ताब्यात घेऊन नर्सरीसाठी वापरली जाणार आहे. २५,००० कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या २५ किमी लांबीच्या वर्सोवा-दहिसर किनारी महामार्ग प्रकल्पासाठी १६५ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. या परिसरात एकूण ६०,००० मॅंग्रोव्ह आहेत. त्यापैकी सुमारे ९,००० झाडे उड्डाणपुलासाठी कापावी लागणार आहेत, तर उर्वरित ५१,००० झाडे प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रात येणार आहेत. त्यामुळे या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी पालिकेने मॅंग्रोव्ह नर्सरीचे नियोजन केले आहे.
एक्सारमधील प्रस्तावित भूखंड सध्या मोकळा असून, तो अंशतः सीआरझेड, एनडीझेड व अकृषिक क्षेत्रात येतो. पश्चिमेला गोराई खाडीतील मॅंग्रोव्ह, उत्तरेला गणपत पाटील नगर, तर पूर्वेला ट्रक टर्मिनल आहे. येथे प्रभावित झाडांचे पुनर्रोपण तसेच नवीन रोपांची लागवड करण्यात येणार आहे.
किनारी रस्त्याचे विविध पॅकेजमध्ये बांधकाम प्रस्तावित
पॅकेज ए : वर्सोवा ते बांगूर नगर (४.५ किमी)
पॅकेज बी : बांगूर नगर ते माइंडस्पेस, मालाड (१.६६ किमी)
पॅकेज सी व डी : मालाड माइंडस्पेस ते कांदिवली चारकोप (३.९ किमी ट्विन टनेल्स)
पॅकेज ई : चारकोप ते गोराई (३.७८ किमी)
पॅकेज एफ : गोराई ते दहिसर (३.६९ किमी)
दहिसरपासून भाईंदरपर्यंत ५.६ किमी उंचावरील कॉरिडॉरचेही काम सुरू आहे.
