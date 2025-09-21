म्हाडाला हवा एमएमआरडीएचा भूखंड
बोरिवली-ठाणे बोगद्यांमुळे बाधित घरांची संख्या भरून काढण्याचे नियोजन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : ‘एमएमआरडीए’कडून उभारल्या जाणाऱ्या ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगद्यासाठी म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या मालकीचा सुमारे सहा हजार चौरस मीटरचा भूखंड द्यावा लागला आहे. त्या बदल्यात सुमारे ३५ कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी, अशी मागणी म्हाडाने केली होती; मात्र त्याला एमएमआरडीएकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने म्हाडा आता भूखंडाच्या बदल्यात चितळसर येथील एमएमआरडीएचा २५ गुंठे एवढ्या क्षेत्रफळाचा भूखंड मिळावी, अशी मागणी करणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे म्हाडाला त्या ठिकाणी घरे उभारणे शक्य होईल.
ठाणे शहरालगत असलेल्या मानपाडा चितळसर येथे म्हाडाचा सुमारे ५३ हजार चौरस मीटरचा भूखंड आहे. खासगी विकसकाच्या माध्यमातून भागीदार स्वरूपात म्हाडाने येथे घरे बांधली आहेत; मात्र या भूखंडातील सुमारे सहा हजार चौरस मीटरचा भूखंड ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पासाठी आणि रस्त्यासाठी गेला आहे. त्यामुळे विकसकाला मिळणारा भूखंड कमी झाल्याने त्याने म्हाडाला देय असलेल्या एकूण घरांपैकी १२३ घरे कमी करून केवळ १,०५० घरे म्हाडाच्या ताब्यात दिली आहेत. त्यामुळे म्हाडाला सुमारे ६० कोटी रुपयांचा फटका बसला. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने या भूखंडाच्या बदल्यात म्हाडाला ३५ कोटी रुपये देण्याची मागणी एमएमआरडीएकडे केली होती; मात्र त्याला एमएमआरडीएकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने म्हाडाने आता मानपाडा चितळसर येथील एमएमआरडीएचा २५ गुंठे (सुमारे २५ हजार चौरस मीटर) भूखंड मिळावा म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी लवकरच एमएमआरडीएला पत्र दिले जाणार असल्याचे म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
भूखंडावर घरांची निर्मिती
म्हाडाच्या मागणीनुसार एमएमआरडीएने सुमारे २५ हजार चौरस मीटरचा भूखंड म्हाडाला दिल्यास त्यावर शेकडो घरे म्हाडाला बांधणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे म्हाडाचे अडकलेले पैसे मिळू शकणार असून सामान्यांना घरेही उपलब्ध होणार आहेत.
