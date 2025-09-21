मालवाहतुक करणाऱ्या खासगी बसचालकांना दंड
मुंबई, ता. २१ : प्रवासी वाहतुकीसाठी असलेल्या बसमधून व्यापारी मालाची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. मुंबईत परिवहन विभागाने १९ आणि २० सप्टेंबर रोजी दोन दिवसांत वाहतुकीचे नियमभंग करणाऱ्या २३ चालकांना दीड लाखांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वायू वेग पथकाच्या माध्यमातून बोरिवली आरटीओची ही कारवाई पुढील काही दिवस अशीच सुरू राहणार आहे. या मोहिमेत वाहनचालक व वाहनमालक यांच्याकडून नियमांचे पालन होत आहे का, हे तपासण्यात येणार आहे. चालकांकडे वैध वाहनचालक परवाना (लायसन्स), बस बॅच आणि युनिफॉर्म आहे का, चालकाने मद्यपान करून वाहन चालविलेले नाही ना, यासाठी विशेष अल्कोहोल तपासणी (ब्रेथ ॲनालायझर चाचणी) वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी किंवा माल वाहतूक होत असल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच प्रवासी वाहतुकीसाठी असलेल्या बसमधून व्यापारी मालाच्या वाहतुकीसोबत अनेकदा परवानगीपेक्षा अधिक आणि अधिकृत थांब्यांबाहेर प्रवासी चढविणे-उतरणे असे प्रकार बसचालकांकडून होत असतात. प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर असल्याने मोहीम सुरू करण्यात आल्याचे आरटीओ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
