किनारी मार्गावर भरधाव कारला अपघात
मुंबई, ता. २२ : संततधार पावसामुळे किनारी मार्गावर (कोस्टल रोड) भरधाव आलिशान लॅम्बोर्गिनी कार घसरून अपघातग्रस्त झाल्याची घटना रविवारी (ता. २१) सकाळी घडली. या अपघातात कोणीही जखमी झालेले नाही; मात्र वर्षभरातील या मार्गावरील लॅम्बोर्गिनी कारचा हा दुसरा विचित्र अपघात असून, याबाबत व्यावसायिक गौतम सिंघानिया यांनी ‘एक्स’ पोस्ट करत आश्चर्य व्यक्त केले.
गौतम सिंघानिया यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केले की, ‘धावत्या गाडीला आग लागते काय, गुळगुळीत रस्त्यावरून गाडी घसरते काय, लॅम्बोर्गिनीला झालेय काय,’ अशी प्रतिक्रिया सिंघानिया यांनी नोंदवली. यासोबत त्यांनी अपघाताचा व्हिडिओही पोस्ट केला. दरम्यान, वरळी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार नेपियन सी परिसरात राहणारे आतिश शहा (वय ५२) हे कारने कुलाब्याच्या दिशेने जात होते. किनारी मार्गावर त्यांचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि कार घसरून दुभाजकास आदळून थांबली. याप्रकरणी शहा यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. वरळी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक अरविंद पाटील यांनी या माहितीस दुजोरा दिला. नियंत्रण सुटल्याने कार घसरून हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असला तरी विभागीय परिवहन विभागाकडून अपघात क्षेत्र आणि कारची तपासणी करून घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले, तर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये धावत्या लॅम्बोर्गिनी कारला आग लागल्याची घटना घडली होती.
