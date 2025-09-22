मुंबईला आज वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा
मुंबईला आज वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा
मुंबई, ता. २२ : शहरासह उपनगरांत सोमवारी (ता. २२) दिवसभर पावसाची संततधार सुरू राहिली. शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये पावसाने चांगली हजेरी लावली असून, सततच्या पावसामुळे गारवा जाणवला. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, रविवारी सकाळी ८ वाजल्यापासून सोमवारी सकाळी ८ वाजेपर्यंत मुंबई शहरात १५.८३ मिमी, पूर्व उपनगरात ७.४४ मिमी, तर पश्चिम उपनगरात १५.२९ मिमी पावसाची नोंद झाली. दरम्यान, मंगळवारी (ता. २३) काही ठिकाणी विजांचा कडकडाट, वादळी वाऱ्यासह हलका ते मध्यम पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. या वेळी वाऱ्याचा वेग ३० ते ४० किमी प्रतितास इतका असू शकतो, असा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. त्यानंतर बुधवार आणि गुरुवार पावसाचा जोर ओसरेल, असा अंदाज आहे. शुक्रवारी मात्र पुन्हा पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून, यादरम्यान मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवत येलो अलर्ट जारी केला आहे. यामुळे सुरू असलेला संपूर्ण आठवडाभर पावसाचा लपंडाव दिसणार आहे.
