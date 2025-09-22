महिला उपनिरीक्षकाची तक्रारदाराला मारहाणीची धमकी!
महिला उपनिरीक्षकची तक्रारदाराला धमकी!
पोलिस आयुक्तालयाकडून कथित गैरवर्तनाच्या चौकशीचे आदेश
मुंबई, ता. २२ : व्ही. पी. रोड पोलिस ठाण्यात तक्रारदारासोबत महिला अधिकाऱ्याकडून घडलेल्या कथित गैरवर्तन प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश पोलिस आयुक्तालयाने सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. हा प्रकार १८ सप्टेंबर रोजी रात्री घडला असून, तक्रारदाराने एक चित्रफीत समाजमाध्यमांवरून व्हायरल केली आहे. त्यात महिला उपनिरीक्षक आक्रमक झालेल्या, मारहाणीची धमकी देताना, तक्रारदाराच्या अंगावर धावून जाताना आणि वर्दीवरील नावाची पाटी काढून फेकताना दिसत आहेत. दरम्यान, चित्रफितीद्वारे एकूण घटनेतील हेतुपुरस्सर नेमका भाग व्हायरल करण्यात आल्याचे पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले.
मित्राचे थकलेले पैसे वसूल करण्यासाठी तक्रारदाराने एका खासगी कार्यालयात घुसून शिवीगाळ केली होती. त्याबाबत कारवाई होऊ नये, म्हणून उलटी तक्रार घेऊन तो पोलिस ठाण्यात आला. तेव्हा संबंधित महिला अन्य व्यक्तीची तक्रार नोंदवून घेत होत्या. ते काम सोडून आपली तक्रार नोंदवून घ्यावी, या मागणीसाठी या तरुणाने व त्याच्यासोबत असलेल्या महिलेने पोलिस ठाणे डोक्यावर घेतले. अनेकदा समजावूनही त्यांची ओरड सुरूच होती. अशात तरुणाने मोबाईलद्वारे चित्रीकरण सुरू केले. त्याने या महिला उपनिरीक्षकाच्या जवळ जाऊन त्यांच्या वर्दीवरील नाव टिपण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा महिला उपनिरीक्षक भडकल्या आणि पुढील घटना घडली. या प्रसंगाला पोलिस ठाण्यात उपस्थित अधिकारी, अंमलदार आणि तक्रार नोंदवण्यासाठी आलेले सर्वसामान्य नागरिक प्रत्यक्षदर्शी आहेत, असेही सांगण्यात आले. दरम्यान, व्हायरल व्हिडिओची दखल घेत वरिष्ठांनी गिरगाव विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.