कर्जतमध्ये विदेशी पक्ष्यांची तस्करी करणार मोठे रॅकेट उघड :
कर्जतमध्ये विदेशी
पक्ष्यांची तस्करी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : कर्जतमधील रीवाइल्ड सॅंक्च्युरी अँड चॅरिटेबल ट्रस्टच्या रिहॅब सेंटरमधून जुलै महीन्यात १२ दुर्मिळ विदेशी पक्ष्यांची चोरी झाली होती. रायगड पोलिसांनी याप्रकरणी तब्बल दोन महिन्यांनंतर नऊ पक्ष्यांची सुटका करण्यात यश मिळवले आहे. पोलिसांच्या तपासात हे विदेशी पक्षी चेन्नईतील एका ब्रीडरकडे सापडले. तेथून त्यांना सुरक्षितपणे महाराष्ट्रात आणण्यात आले. अद्याप तीन पक्षी बेपत्ता असून त्यांचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. महाराष्ट्र आणि चेन्नईतील पाळीव व विदेशी पक्षी विक्रेते थेट गुंतलेले असल्याचे समोर आले आहे. ‘रायगड पोलिसांनी विदेशी पक्ष्यांच्या बेकायदा व्यापारातील मोठे प्रकरण उघड केले असून, संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी रेस्क्यू असोसिएशन फॉर वाइल्डलाइफ वेल्फेअर या संस्थेचे प्रमुख पवन शर्मा यांनी केली आहे.
