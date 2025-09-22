धावत्या लोकलवर दगडफेक; तरुणी जखमी
धावत्या लोकलवर दगडफेक; तरुणी जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : हार्बर रेल्वे मार्गावर सोमवारी (ता. २२) रात्री पुन्हा एकदा दगडफेकीची घटना घडली. रे रोड ते कॉटन ग्रीन स्थानकांदरम्यान अज्ञात व्यक्तीने केलेल्या दगडफेकीत महिला डब्यात प्रवास करणारी एक तरुणी जखमी झाली. या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सोमवारी रात्री आठच्या सुमारास रे रोड स्थानकातून सुटलेल्या लोकलच्या महिला डब्यात ही घटना घडली. अचानक बाहेरून फेकलेला दगड डब्याच्या खिडकीतून आत येऊन प्रवासी तरुणीच्या डोक्याला लागला. अनपेक्षित झालेल्या या प्रकारामुळे डब्यातील महिला प्रवाशांमध्ये काही काळ गोंधळ उडाला. लोकल कॉटन ग्रीन स्थानकावर पोहोचताच जखमी तरुणीला खाली उतरवून जीआरपी आणि रेल्वे सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने प्राथमिक उपचार केले. त्यानंतर तिला जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. या संदर्भात वडाळा रेल्वे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून, अज्ञात आरोपीचा शोध सुरू आहे.
