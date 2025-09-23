भामट्याचा पोलिस निरीक्षकाच्या खात्यावर डल्ला
भामट्याचा पोलिस निरीक्षकाच्या खात्यावर डल्ला
मुंबई, ता. २३ : सायबर भामट्याने चक्क गुन्हे शाखेत निरीक्षकपदी नियुक्त अधिकाऱ्याच्या बँक खात्यावर डल्ला मारून परस्पर ४९ हजार ५०० रुपये काढून घेतल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी भायखळा पोलिस ठाण्यात १५ सप्टेंबर रोजी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास सुरू करण्यात आला आहे.
तक्रारदार गुन्हे शाखेतील विशेष उपक्रमात नियुक्त असून, त्यांचे कार्यालय भायखळा परिसरात आहे. १० सप्टेंबर रोजी ते आपल्या कार्यालयात हजर असताना त्यांना बँकेकडून अन्य खात्यात ४९ हजार ५०० रुपये वळते झाल्याचा लघुसंदेश प्राप्त झाला. तो पाहून तक्रारदाराने ऑनलाइन बँकिंग सुविधेद्वारे जमा रक्कम तपासली असता त्यांच्या खात्यातून ही रक्कम अनोळखी खात्यावर वळती झाल्याचे समजले. खबरदारी म्हणून तक्रारदाराने तातडीने आपले खाते तात्पुरते बंद करण्याची विनंती बँकेला केली आणि १९३० या सायबर हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवली. बँक तपशील, ओटीपी कोणालाही दिलेला नाही. अनोळखी लिंक किंवा ॲप डाउनलोड केलेले नाही, तरीही फसवणूक झाल्याबद्दल तक्रारदार पोलिस निरीक्षकाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.