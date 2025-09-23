सेवानिवृत्त वयोवृद्धाची आर्थिक फसवणूक
२०० टक्के नफ्याची खात्री देणाऱ्या फसव्या जाहिरातीस भुलले
मुंबई, ता. २३ ः ‘गुंतवणुकीवर २०० टक्के फायदा’ या मधाळ जाहिरातीस भुललेल्या ७७ वर्षीय सेवानिवृत्त वयोवृद्धाची सायबर भामट्यांनी ४.७५ लाख रुपयांना फसवणूक केली. तक्रारदार वृद्ध वकील आहेत आणि विधी प्राध्यापक म्हणून सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे गुरुवारी (ता. १८) माहीम पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
निवृत्तिवेतनावर गुजराण करणाऱ्या तक्रारदाराने जुलै महिन्यात फेसबुकवर एक जाहिरात पाहिली. आमच्या कंपनीमार्फत शेअर ट्रेडिंग केल्यास २०० टक्के नफा मिळवून देऊ, असे त्यात नमूद होते. ती जाहिरात पाहून तक्रारदार भुलले. जाहिरातीसोबतची लिंक क्लिक करताच त्यांच्या मोबाईलमध्ये ॲप डाऊनलोड झाले. त्यानंतर कंपनीचे अधिकारी असल्याचे भासवून काही व्यक्तींनी त्यांना संपर्क साधला. त्याच्या सल्ल्याने तक्रारदाराने सुरुवातीला सव्वादोन लाख रुपये गुंतवले. त्यावर त्यांना नफ्यासह २.४० लाख रुपये परत मिळाले. पुढे तक्रारदाराने ४.७५ लाख गुंतवले आणि नफ्यासह रक्कम परत करण्याची विनंती केली असता त्यांना आणखी पैसे भरण्यास सांगण्यात आले. तेव्हा फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले आणि तक्रारदाराने तक्रार दिल्याचे माहीम पोलिसांनी सांगितले.
