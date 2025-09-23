सहा कोटींच्या हुंड्यासाठी अमानुष छळ; पतीसह चौघांवर गुन्हा दाखल
सहा कोटींच्या हुंड्यासाठी अमानुष छळ; पतीसह चौघांवर गुन्हा दाखल
मुंबई, ता. २३ : विवाहित तरुणीचा सहा कोटींच्या हुंड्यासाठी सासरच्या मंडळींनी मानसिक, शारीरिक छळ करीत गर्भपात घडवून आणल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी माहीम पोलिसांनी आरोपी पती, सासू, सासरे आणि नणंदेविरोधात १८ सप्टेंबर रोजी गुन्हा दाखल केला आहे.
पीडित विवाहितेच्या (वय २३) तक्रारीनुसार गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये माहीम येथे राहणाऱ्या आणि लाकडाचा व्यापारी असलेल्या तरुणासोबत तिचे लग्न झाले. सासरच्या मंडळींनी २१ लाखांची आलिशान कार हुंडा म्हणून मागितली होती, मात्र वडिलांनी ११ लाख रुपये, १६५ तोळे सोने, दोन किलो चांदी आणि एक कार हुंडा म्हणून दिली. या शिवाय इस्लाम जिमखाना येथे तब्बल तीन कोटी रुपये खर्चून थाटामाटात लग्न लावून दिले. सुरुवातीचे काही दिवस सुरळीत गेल्यानंतर पती, सासू, सासरे आणि घटस्फोटित नणंदेने पतीच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी माहेरून सहा कोटी रुपये आणण्यासाठी तगादा लावला. या मागणीसाठी पीडितेला वारंवार शिवीगाळ, मारहाण, शरीरावरून टोमणे सुरू झाले. या दरम्यान तक्रारदार गर्भवती राहिली. ही बाब समजताच सासरच्या मंडळीकडून पीडितेचा छळ आणखी वाढला. पतीसह सर्वांनीच गर्भपात करण्यासाठी तिच्यावर दडपण आणले. तिने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पतीने अमानुष मारहाण केली. पोटावर लाथा घातल्या. घरातून बाहेर काढले. या मारहाणीमुळे तक्रारदार तरुणीस त्रास सुरू झाला आणि तिचा गर्भपातही घडला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.