माहिममध्ये डम्परच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू
मुंबई, ता. २३ ः शीव-माहीम लिंक रोडवरील पुलावर एका भरधाव वेगाने जाणाऱ्या डम्परने दुचाकीला धडक दिल्याने ५० वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला असून तिचा २९ वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना सोमवारी (ता. २२) सायंकाळी घडली. मृत महिलेचे नाव आलिया बानो (वय ५०) असे असून त्या पतीस जेवण देण्यासाठी मुलगा मोहम्मद तबरेज सलीम खान (वय २९) याच्या दुचाकीवरून धारावीकडे निघाल्या होत्या.
जोडरस्त्यावर त्यांच्या दुचाकीला भरधाव डम्परने मागाहून धडक दिली. त्यामुळे आलिया आणि तबरेज दुचाकीवरून खाली पडले. यामध्ये आलिया यांचे डोके डम्परच्या चाकाखाली आल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्यांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला. यामध्ये डम्परचालकाने घटनास्थळावरून पळ काढला. जखमी अवस्थेतही तबरेजने डम्परचा क्रमांक लक्षात ठेवत पोलिसांना सांगितला. त्याआधारे आरोपी डम्परचालकाचा शोध सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आई व मुलाला तत्काळ शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी आलिया यांना दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. याप्रकरणी माहीम पोलिसांनी संबंधित डम्परचालकाविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे.
