तपशील तपासून नियमीत करण्याचा निर्णय घ्या!
वेलिंग्डन हाइट्सप्रकरणी न्यायालयाचे पालिकेला आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः ताडदेवस्थित वेलिंग्डन हाइट्स इमारतीच्या बांधकाम नियमित करण्यासाठी सोसायटीने महापालिकेकडे अर्ज केला. १८व्या मजल्यांवरील रहिवाशांनी घरे रिकामी केली, असून इमारतीला तात्पुरते अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रही देण्यात आल्याची माहिती सोसायटी आणि महापालिकेने मंगळवारी (ता.२३) उच्च न्यायालयाला दिली. इमारतीला निवासी दाखला देण्याबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची न्यायालयाने दखल घेऊन सर्व तपशील तपासून इमारत नियमित करण्याचा निर्णय घ्या, असे आदेश महापालिकेला दिले.
इमारत नियमित करण्याचा निर्णय होईपर्यंत १८ मजल्यांवरील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी सोसायटीने अंतरिम अर्जाद्वारे न्यायालयाकडे केली होती. तथापि न्यायालयाने रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांनी घरे रिकामी केली होती; परंतु पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोसायटीच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने इमारत नियमीत करण्याबाबत र्व तपशील तपासल्यानंतरच निर्णय घ्यावा, असे आदेश महापालिकेला दिले आणि सोसायटीचा अंतरिम अर्ज निकाली काढला.
