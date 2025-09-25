पत्नी-मुलाच्या मारहाणीत पोलिसाचा मृत्यू
सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यात दोघांना अटक
मुंबई, ता. २५ ः पत्नी, मुलाच्या मारहाणीत पोलिस हवालदार प्रवीण सूर्यवंशी (वय ५२) यांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. त्याआधारे वडाळा टीटी पोलिसांनी पत्नी स्मिता (४२) आणि मुलगा प्रतीक (२२) यांना बुधवारी (ता. २४) सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवून अटक केली.
शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या प्रवीण यांचा ९ मे रोजी रात्री संशयास्पद मृत्यू झाला होता; मात्र प्रवीण यांनी आत्महत्या केल्याचा देखावा आरोपींनी उभा केला. घरगुती वादानंतर घरात अन्य कोणी नसताना प्रवीण यांनी आपला हात काचेवर मारून घेतला. त्यात ते गंभीर जखमी झाले. रुग्णालयात नेण्याआधीच त्यांचा मृत्यू झाला, असा जबाब आरोपींनी दिला होता.
शवचिकित्सा अहवालात प्रवीण यांच्या शरीरावर ३८ अंतर्गत अन् बाह्य जखमा आढळल्या. हातावर झालेली जखम स्वतःहून करून घेतलेली नाही, असा अहवाल तज्ज्ञांनी दिला. त्यासोबत पंचनामा, तांत्रिक तपास आणि शेजारी, नातेवाइकांकडे केलेल्या चौकशीतून मालमत्तेवरून प्रवीण आणि त्यांच्या कुटुंबात वाद सुरू असल्याचे उघड झाले. घटनेच्या दिवशीही त्यांच्यात वाद झाला हाेता. त्या वेळी पत्नी आणि मुलाने केलेल्या मारहाणीत ते गंभीर जखमी झाले. काचेवर आपटल्याने त्यांच्या हाताची मुख्य रक्तवाहिनी कापली गेली; मात्र आरोपींनी हेतुपुरस्सर त्यांना रुग्णालयात नेणे टाळले. त्यामुळे अतिरक्तस्रावामुळे त्यांचा मृत्यू झाला, असे तपासातून स्पष्ट झाल्याचे वडाळा टीटी पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले.
