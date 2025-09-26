केईएम, नायरमध्ये वैद्यकीय कचऱ्याचे ढीग! वैद्यकीय कचऱ्याचे ढीग!
मुंबई, ता. २६ ः महापालिकेच्या केईएम, नायर रुग्णालयात जैव-वैद्यकीय कचरा उघडण्यावर ठेवला जात असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यातच भटकी कुत्री वा मांजरे अन्नाच्या शोधात वैद्यकीय कचऱ्याच्या पिशव्या फाडत असल्याने धोका निर्माण झाला आहे.
कूपर रुग्णालयातील जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच थेट रुग्णालयात जाऊन तपासणी केली होती. त्यानंतर गुरुवारी नायर आणि केईएम रुग्णालयातील व्हिडिओ व छायाचित्रे व्हायरल झाली. केईएममध्ये कचरा उचलण्यासाठी गाडी न आल्याने ढीग साचला होता, तर नायर रुग्णालयात ठरवलेल्या जागीच पिवळ्या, लाल, निळ्या रंगांच्या पिशव्या कचऱ्याने भरलेल्या होत्या. दररोज रुग्णालयात हजारो रुग्ण येत असताना, उघड्यावरील वैद्यकीय कचऱ्याच्या संपर्कात रुग्ण, नातेवाईक वा कर्मचारी संपर्कात येऊ नयेत, म्हणून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कठोर नियम जारी केले आहेत. कचऱ्यासाठी ठरवलेल्या ठिकाणी कर्मचारी निगराणी करतात. नियमित गाड्या येऊन कचरा उचलून नेतात. उघड्यावर पिशव्या पडू नयेत, यासाठी तातडीने उपाययोजना केली जाईल, असे नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शैलेश मोहिते यांनी सांगितले. तर केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत यांनी सांगितले, की कचरा संकलनासाठी दरदिवशी गाडी येते. ती एफ दक्षिणमधून न आल्याने कचरा साचून राहिला; पण गाडी आल्यावर कचरा दुपारच्या सुमारास उचलला गेला.
रंग-कोडनुसार वैद्यकीय कचऱ्याचे वर्गीकरण
पिवळी पिशवी : मानवी अवयव, शरीराचे भाग, संक्रमित ड्रेसिंग, ॲनाटॉमिकल वेस्ट
लाल पिशवी : प्लॅस्टिक ट्यूब, हातमोजे, कॅथेटर (रीसायक्लेबल)
निळा कंटेनर : काचेच्या बाटल्या, धातूची उपकरणे
पांढरा (ट्रान्सल्युसेंट) कंटेनर : धारदार वस्तू (सुई, ब्लेड)
