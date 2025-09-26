ललित गांधी यांच्यावर मनमानीचे आरोप
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सभेत वादंग; आरोप फेटाळले
मुंबई, ता. २६ : महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चरच्या नुकत्याच झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष ललित गांधी यांच्यावर मनमानीचे आणि संस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आरोप झाल्याने मोठा वादंग झाला. गांधी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
अध्यक्षांना चेंबरच्या घटनेत दुरुस्ती करायची होती. त्यासंदर्भात समितीला दिलेला प्रस्ताव आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी बोलावलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेसमोर आलेले प्रस्ताव वेगळे होते. त्यामुळे आम्हाला गृहीत धरू नका, आम्हाला अंधारात ठेवून काही करू नका, असा आरोप वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी सभेत जाहीर केला. अध्यक्षांनी आतापर्यंत चांगला कारभार केला आहे; मात्र त्यांनी सदस्यांना विश्वासात घेऊन कारभार करावा. आम्ही त्यांच्या पाठीशी राहू, अशी अपेक्षाही माणगावे यांनी व्यक्त केली.
संस्थेच्या कार्यालयात छत्रपती शिवरायांच्या तसेच डहाणूकर, दांडेकर आधी जुन्या ज्येष्ठ उद्योजकांच्या तसबिरी लावाव्यात. तसेच संस्थेत खाण्यापिण्यावर कोणतेही निर्बंध घालू नयेत. आपले यासंदर्भातील विचार घरात ठेवावेत, असेही माणगावे यांनी सांगितले.
घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी बोलावलेली विशेष सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली. ही संस्था व्यक्तीसापेक्ष नसून, व्यापाराच्या हितासाठी आहे. त्यामुळे ही संस्था व्यक्तीकेंद्रित होऊ देऊ नये, असे माजी अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.
संस्था ताब्यात घ्यायची नाही : गांधी
सदस्यांनी दिलेल्या घटना दुरुस्तीच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली होती; मात्र या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी सदस्यांनी वेळ मागून घेतल्याने ती तहकूब करण्यात आली. यात संस्था ताब्यात घेण्याचा कुठलाही प्रश्न नाही. आम्हाला तसे करायचे असते, तर आम्ही आधीच अंतर्गत पद्धतीने संस्था ताब्यात घेतली असती. आम्ही संस्था विशिष्ट उंचीवर नेली आहे. काही जण राजकीय हेतूने बदनामी करत आहेत, असे ललित गांधी यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.
