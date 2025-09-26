फार्मसीच्या ८९ महाविद्यालयांत प्रवेशबंदी
फार्मसीच्या ८९ महाविद्यालयांत प्रवेशबंदी
‘पीसीआय’च्या मानकांची पूर्तता न केल्याने बडगा
मुंबई, ता. २६ ः राज्यातील ७१ पदविका आणि १८ पदवीच्या फार्मसी (औषधनिर्माणशास्त्र) अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांत यंदाच्या २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेशाला बंदी घालण्यात आली आहे. यासाठी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) शुक्रवारी (ता. २६) आदेश जारी केले आहेत. मानकांची पूर्तता न केलेल्या महाविद्यालयांना यंदाच्या प्रथम वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेपासून रोखण्याचे आदेश पीसीआयने दिले आहेत.
राज्यातील प्रवेशबंदी केलेल्या महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांनी प्रवेश पसंतीक्रम न भरण्याचे आवाहन तंत्रशिक्षण संचालनालयाने केले आहे. या महाविद्यालयांची यादी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने प्रसिद्ध केली आहे. बहुतांश फार्मसी महाविद्यालये ही पीसीआयने दिलेल्या मानांकनाची पूर्तता करीत नाहीत, या पार्श्वभूमीवर तंत्रशिक्षण संचालनालयाने एफसीआयकडे या विषयाचा अहवाल सादर करून संबंधित महाविद्यालयांची तपासणी करण्याची विनंती केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानंतर मागील तीन वर्षांत पीसीआयने नव्याने मान्यता दिलेल्या फार्मसीच्या पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थांची तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीत ७१ पदविका आणि १८ पदवी संस्थांत त्रुटी आढळल्या होत्या. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा आणि गुणवत्तेचा विचार करून राज्य सरकारने या संस्थांची मान्यताच रद्द करण्याची शिफारस पीसीआयकडे केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर पीसीआयने आज परिपत्रकाद्वारे त्रुटी आढळलेल्या संस्थांत प्रथम वर्षांसाठी प्रवेश बंदी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पसंतीक्रम बदलण्याची मुभा
सीईटी सेलने राज्यातील बी. फार्मसी (औषधनिर्माणशास्त्र) प्रवेशाचे वेळापत्रक नुकतेच जाहीर केले आहे. डी. फार्मसीचे वेळापत्रक जाहीर होणे बाकी आहे. बी. फार्मसीच्या प्रवेशासाठी या वर्षी सीईटीने तब्बल ५४ हजार ९२१ विद्यार्थ्यांची अंतिम यादी जाहीर केली असून २७ सप्टेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी महाविद्यालयांचे पसंतीक्रम भरता येणार आहेत. यानंतर २९ सप्टेंबरला पहिली प्रवेश यादी जाहीर होणार आहे. ही प्रवेश प्रक्रिया १२ नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी प्रवेशबंदी केलेल्या महाविद्यालयांसाठी पसंतीक्रम दिला असेल तर त्यांना तो बदलण्याची मुभा दिली जाणार असल्याचे समजते.
