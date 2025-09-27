पालिका समुद्रातून बाहेर काढणार पीओपी मूर्तींचे अवशेष
पालिका समुद्रातून बाहेर काढणार पीओपी मूर्तींचे अवशेष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ ः गेटवे ऑफ इंडियाजवळ विसर्जित झालेल्या गणेशमूर्तींचे अवशेष बाहेर काढण्यासाठी महापालिका व्यावसायिक डायव्हर्स तैनात करण्याची तयारी करीत आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्तींसह फुले, धूप, तेल, तोरण, दिवे, निर्माल्य इत्यादी घटकदेखील शास्त्रीय पद्धतीने गोळा केला जाणार आहेत.
पीओपी मूर्ती समुद्रात विसर्जित केल्यावर पूर्णपणे विरघळत नाहीत, तर हळूहळू विघटित होऊन त्या चिकट गाळामध्ये रूपांतरित होतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सहा फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्ती समुद्रात विसर्जित करता येतात. गेटवे ऑफ इंडियाजवळ किनारा नसल्यामुळे मूर्ती थेट समुद्रात खोलवर विसर्जित करण्यात आल्या, त्यामुळे पीओपीचा मलबा सुरक्षितपणे बाहेर काढणे गरजेचे आहे. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, गिरगावसारख्या ठिकाणी किनारा असल्यामुळे विसर्जित मूर्ती सहज मिळवता येतात; परंतु गेटवे ऑफ इंडियाजवळ मूर्ती खोल समुद्रात असल्याने व्यावसायिक डायव्हर्सची मदत आवश्यक आहे. यासाठी त्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नौकांच्या मार्गात अडथळा
गेटवे ऑफ इंडियाजवळून पर्यटक आणि व्यावसायिक नौका अलिबाग व एलिफंटापर्यंत जातात. पीओपी मूर्तींमधील धातू वरच्या वर तरंगतात, त्यामुळे या नौकांच्या मार्गात अडथळा निर्माण होतो. शिवाय समुद्रकिनारा नसल्याने समुद्रातील लाटांसोबत ते किनाऱ्यावर परत येण्याची शक्यता नसते. त्यामुळे हे घटक पुन्हा बाहेर काढणे गरजेचे असते, अशी माहिती पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
