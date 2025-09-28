अजगर, धामण, स्टार कासवांना जीवनदान
अजगर, धामण, स्टार कासवांना जीवदान
मुंबईत यशस्वी वन्यजीव बचाव मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : रात्री होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे वन्यजीव मानवी वस्तीमध्ये येत असून, अशा वन्यजीवांच्या विविध बचाव मोहिमांमध्ये अम्मा केअर फाउंडेशन (एसीएफ) आणि प्लॅन्ट अॅण्ड एनिमल वेल्फेअर सोसायटी - मुंबई (पॉज - मुंबई) यांच्या स्वयंसेवकांनी एका अजगरासह धामण साप आणि दोन भारतीय स्टार कासवांना जीवदान दिले.
आठ फूट लांबीचा अजगर एका घरात घुसल्याची माहिती मिळाली. नागरिकांच्या तातडीच्या मदतीच्या कॉलवर बचाव पथके तत्काळ धावून गेली. त्यांनी अजगराची सुटका करून उपचार केले. नंतर त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडून दिले. मरोळमध्ये सहा फूट धामण जाळ्यात अडकलेला दिसला. त्याची सुटका करून डॉ. राहुल मेश्राम यांनी त्याची वैद्यकीय तपासणी केली. त्यानंतर त्यालाही नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. उंदीर चावल्याने जखमी झालेली दोन भारतीय स्टार कासवांची सुटका करून वन्यजीव वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांची योग्य देखभाल करण्यात आली.
वन विभागाच्या सहकार्याने या बचाव मोहिमा पार पाडण्यात आल्या. मुलुंड, मरोळ, पवई आणि दहिसर परिसरातील या मोहिमांमुळे धोक्यात सापडलेले हे वन्यजीव सुरक्षितपणे जंगलात सोडण्यात आले. काहींना आवश्यक उपचारांसाठी ठेवण्यात आले. भारतीय स्टार कासव स्थानिक प्रजाती नाही. त्यांना टाकून देणे किंवा पाळीव प्राणी म्हणून ठेवणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे, असे निशा कुंजु यांनी सांगितले. वन्यजीव रक्षक सुनिष सुब्रमण्यन म्हणाले की, या मोहिमा प्रशासन, स्वयंसेवक आणि जागरूक नागरिक यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे शक्य झाल्या. वन्यजीव संबंधित आणीबाणीची घटना घडल्यास, नागरिकांनी तत्काळ वन विभागाची हेल्पलाइन १९२६ किंवा एसीएफ-पॉज मुंबईची हेल्पलाइन ९८३३४८०३८८ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
