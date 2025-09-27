भायखळ्यातील इमारतींमध्ये बेकायदा बांधकाम
भायखळ्यातील इमारतींमध्ये बेकायदा बांधकाम
तक्रारी दाखल झाल्यानंतर पालिकेचा नोटिशींचा फार्स
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : भायखळ्यातील अनेक उंच टॉवर आणि परिसरात अवैध बांधकामे झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महापालिकेच्या ई वॉर्डमध्ये तक्रारी दाखल केल्यानंतर ई वॉर्ड प्रशासनाने कागदी घोडे नाचवत संबंधित सोसायट्या, मालक आणि विकसकांना कारणे दाखवा नोटिशी बजावणे सुरू केले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी सांगितले, की लिव्हिंग स्टोन, झम झम रेसिडेन्सी, व्हॅलेन्सिया अपार्टमेंट या उच्चभ्रू इमारतींसह अनेक मोठ्या इमारतींमध्ये अवैध बांधकाम झाले आहे. यातील काही इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्रही प्राप्त झालेले नाही. अनेक इमारतींमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र नसतानाही नागरिक राहत असून, सार्वजनिक सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. यामागे विकसक आणि भ्रष्ट पालिका अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे. याबाबत मी महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगरानी यांच्याकडे तक्रार देऊन चौकशीची मागणी केली आहे. दरम्यान, दौंडकर यांनी तक्रारीत म्हटले आहे, की महापालिकेचे मुख्य अभियंता (डीपी), मुख्य अग्निशमन अधिकारी, इमारत व कारखाना विभाग तसेच ई वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्तांनी या बेकायदा बांधकामांकडे जाणूनबुजून डोळेझाक केली आहे. अनेक इमारतींना ‘फायर एनओसी’ व ‘ओसी’ नसतानाही पूर्ण इमारतीला राहण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. नियम धाब्यावर बसवून विकसकांना फायदा मिळवून देण्यात आला असून, रहिवाशांना मात्र संकटात ढकलण्यात आले आहे. संबंधित तक्रारी आल्यानंतर पालिकेच्या ई वॉर्ड विभागाने पाहणी केली. पाहणीनंतर त्यांना तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचे आढळले. यानंतर पालिकेने तोडक कारवाई सुरू केली आहे.
तोडक कारवाई सुरू
महापालिकेच्या ई वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त रोहित त्रिवेदी यांनी सांगितले, की आमच्याकडे दाखल झालेल्या तक्रारी आणि पाहणीत आढळलेल्या त्रुटींनुसार तोडक कारवाई सुरू केली आहे. अन्य संबंधित सोसायट्यांचे अध्यक्ष व मालकांना नोटीस बजावून संबंधित बांधकाम कायदेशीर असल्याचे पुरावे तत्काळ सादर करा अन्यथा पालिकेच्या नियमांनुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. याचबरोबर ज्या सोसायट्या प्रतिसाद देणार नाहीत त्यांच्यावर पुढेदेखील कारवाया सुरू राहतील, असे म्हटले आहे.
