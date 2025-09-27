मुंबई, कोलकाता, बंगळुरूत सहा विकसकांविरुद्ध गुन्हे
मुंबई, कोलकाता, बंगळूरमध्ये
सहा विकसकांविरुद्ध गुन्हे
केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे १२ ठिकाणी छापे
मुंबई, ता. २७ ः घर विकत घेणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक, कोंडी केल्याच्या आरोपात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुंबईसह कोलकाता आणि बंगळूरमधील सहा विकसकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. या व्यावसायिकांशी संबंधित देशभरातील १२ ठिकाणांवर छापे घालून महत्त्वपूर्ण पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सीबीआय प्रवक्त्याने शनिवारी (ता. २७) दिली.
सीबीआय प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या गुन्ह्यात मेसर्स ॲक्मे रिॲलिटीज, मेसर्स शाश्वती रिॲलिटी या मुंबईतील दोन कंपन्यांना आरोपी करण्यात आले आहे. यातील शाश्वती रिॲलिटी कंपनीचा प्रकल्प बंगळूरमध्ये सुरू आहे. याव्यतिरिक्त बंगळूरमधील मेसर्स इथाका इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स एलजीसीएल अर्बन होम्स (इंडिया) एलएलपी, मेसर्स ओझोन अर्बन इन्फ्रा डेव्हलपर्स प्रा. लि. आणि कोलकात्यातील मेसर्स एमकेएचएस हाउसिंग एलएलपी या कंपन्यांचा आरोपी म्हणून सहभाग आहे.
विकसकांकडून हाेणारी फसवणूक आणि त्यानंतर कर्जवसुलीसाठी वित्त संस्थांकडून होणाऱ्या कोंडीबाबत गृह खरेदीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीत एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सात प्रकरणांत प्राथमिक चौकशी करून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते. सीबीआयने यातील सहा प्रकरणांत प्राथमिक चौकशी पूर्ण करून दिल्ली आणि नॅशनल कॅपिटल रिजनमधील बांधकाम व्यावसायिक, वित्त संस्थांविरोधात २२ गुन्हे नोंदवले आहेत. अखेरच्या प्रकरणातील प्राथमिक चौकशी अलीकडेच पूर्ण झाली. त्यातून पुढे आलेल्या माहितीच्या आधारे सीबीआयने या सहा बांधकाम व्यावसायिक कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.