२०३० पर्यंत मुंबई रेबीजमुक्त करण्याचा पालिकेचा संकल्प
मुंबई, ता. २७ ः मुंबईला २०३०पर्यंत रेबीजमुक्त शहर करण्यासाठी महापालिकेचा संकल्प आहे. ‘मुंबई रेबीजनिर्मूलन मोहिमे’अंतर्गत लसीकरण, जनजागृती आणि आरोग्य शिक्षण सत्रे राबवली जात आहेत. वर्ष २०२३ पासून आतापर्यंत एक लाखाहून अधिक श्वानांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. यासाठी जीपीएस ट्रॅकिंग व डब्ल्यूव्हीएस अॅपसारख्या डिजिटल साधनांचा वापर होत आहे. भटक्या प्राण्यांचे निर्बीजीकरण, शाळा व समाजपातळीवरील जनजागृती उपक्रम यामुळे मोठ्या प्रमाणात जागरूकता वाढली आहे. मुंबईत १६३ अँटी-रेबीज लसीकरण केंद्रे कार्यरत असून, कस्तुरबा रुग्णालयात रेबीज रुग्णांसाठी विशेष कक्ष आहे. रेबीज प्रतिबंध हा सामूहिक प्रयत्नांचा विषय आहे. नागरिकांनीही सहभागी होऊन २०३०पर्यंत रेबीजमुक्त मुंबई घडवावी, असे आवाहन पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी केले. लसीकरण, जनजागृती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे रेबीजवर मात शक्य आहे.
