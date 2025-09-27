सागरी सेतूवर भरधाव कारची टॅक्सीला धडक
मुंबई, ता. २७ ः सागरी सेतूवर भरधाव कारने मागाहून दिलेल्या धडकेमुळे टॅक्सी उलटल्याची घटना शनिवारी (ता. २७) सकाळी अकराच्या सुमारास घडली. या अपघातात टॅक्सीचालकासह प्रवासी जखमी झाला. यामध्ये कारचालक जखमी टॅक्सीचालक, प्रवाशाला येथून सोडून पसार झाला. त्याच्याविरोधात वरळी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. वरळी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक अरविंद पाटील यांनी या वृत्तास दुजोरा देताना आरोपी कारचालकाचा शोध सुरू असल्याचे सांगितले. दरम्यान, भरधाव कारची धडक बसताच टॅक्सीचालकाचा ताबा सुटला आणि टॅक्सी उलटली. या अपघातात टॅक्सीचालक अमजद खान आणि प्रवासी देवीलाल सोनी किरकोळ जखमी झाले. रुग्णालयात प्रथमोपचार करून त्यांना सोडण्यात आले. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपीच्या कारमध्ये त्याचे कुटुंबीय होते. अपघातानंतर आरोपी चालक लगेचच पसार झाल्याने त्याच्या वाहनातील कोणी जखमी झाले किंवा कसे, याबाबत माहिती मिळालेली नाही. सीसीटीव्ही चित्रणावरून पोलिसांना कारचा नोंदणी क्रमांक हाती लागला. त्या आधारे ही कार मेहुल जैन यांची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
