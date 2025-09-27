दोन कोटींचा अंमलीपदार्थ साठा जप्त
मुंबई : अंमली पदार्थविरोधी पथकाने (एएनसी) चार दिवसांत शहरात पाच ठिकाणी कारवाई करून तब्बल दोन कोटींहून अधिक किमतीचा अंमली पदार्थ साठा जप्त केला. पोलिस उपआयुक्त नवनाथ ढवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भायखळा, धारावी, गोवंडी, वांद्रे आणि गोरेगाव येथे छापे घालून १९८ ग्रॅम एमडी, ६.२३३ किलो गांजा, ३४६ ग्रॅम हिरोईन आणि ट्रामाडोल, अल्प्राझोलामच्या ३,४६० गोळ्या जप्त करण्यात आल्या. हा साठा विकणाऱ्या, वाहून नेणाऱ्या ११ जणांना अटक करण्यात आली.
