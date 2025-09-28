पालिका रुग्णालयांत आता जेनेरिक औषधे
दुकाने लवकरच सुरू होणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः मुंबईतील सर्व पालिका रुग्णालयांमध्ये आता परवडणारी औषधे मिळणार आहेत. यासाठी महानगरपालिकेने नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग को-ऑपरेटिव्ह ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेकोफ) रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडण्याची परवानगी दिली आहे. महानगरपालिका प्रशासन या रुग्णालयांमध्ये जागा उपलब्ध करून देईल.
केंद्र सरकारच्या जनऔषधी धोरणांतर्गत, गरीब रुग्णांना अनुदानित दरात जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या धोरणांतर्गत, नेकोफला पालिका रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडण्याची सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. महापालिकेचे उपायुक्त शरद उगडे यांनी सांगितले, की उपनगरीय, प्रमुख, विशेष आणि सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधांची सुविधा उपलब्ध असेल. संस्थेला १५० चौरस फूट जागा दिली जाईल. महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की ही जागा संस्थेला भाड्याने दिली जाईल.
हे नियम लागू
- ही औषध दुकाने २४ तास उघडी राहतील.
- खरेदी आणि विक्रीसाठी किमान तीन नोंदणीकृत औषध उत्पादकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक
- औषध उत्पादक राज्य फार्मसी कौन्सिलकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक
- राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार किंमत निश्चित करणे आवश्यक
- बाहेरून आयात केलेल्या प्रत्येक औषधाचे रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक
- ब्रँडेड औषधांवर पाच टक्के सूट द्यावी लागणार
