सेंट्रल पार्कचा आराखडाच तयार नाही
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी (ता. २५) मुंबईतील सेंट्रल पार्क प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार असल्याची घोषणा केली; मात्र महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार अद्याप प्रकल्पाचा कोणताही आराखडा तयार झालेला नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल जाहीर करण्याच्या घोषणेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महापालिका कोस्टल रोड आणि महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जमिनीवर २९० एकर क्षेत्रात मुंबईकरांसाठी सेंट्रल पार्क निर्माण करण्याचे नियोजन करत आहे. यामध्ये १२० एकर रेसकोर्स परिसरात आणि १७० एकर कोस्टल रोडजवळील अविकसित जमिनीवर हरित क्षेत्र तयार करण्याचा विचार आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला महापालिकेने आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांना सेंट्रल पार्कसाठी सल्लागार म्हणून नेमले होते. त्यांचे काम आराखडा तयार करून महापालिकेला सादर करणे हे होते. यात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हरित कॉरिडॉर, सायकल ट्रॅक आणि जॉगिंग सुविधा यांचा समावेश आहे; मात्र अद्याप कोणताही आराखडा महापालिकेकडे सादर करण्यात आला नाही. महापालिकेच्या कोस्टल रोडचे मुख्य अभियंता मंतय्या स्वामी यांनी सांगितले की, ‘हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांच्याकडून अद्याप कोणताही आराखडा सादर झालेला नाही. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी ही माध्यमांना माहिती देताना स्पष्ट केले की, ‘सेंट्रल पार्कचा कोणताही अधिकृत आराखडा महापालिकेकडे नाही तसेच डीपीआर अद्याप अधिकृतरीत्या जाहीर केलेला नाही. सर्व संबंधित एजन्सींनी अहवाल सादर केल्यानंतर प्रकल्पाची अधिकृत माहिती लवकरच सादर केली जाईल.’
