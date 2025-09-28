म्हाडा मागणीनुसार घरे बांधणार
धूळखात पडून राहणाऱ्या घरांवर उतारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : म्हाडाची कोकण मंडळातील राज्यभरात अनेक ठिकाणी घरे विक्रीविना पडून आहेत. त्यामध्ये जवळपास अडीच-तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी अडकून आहे. त्यामुळे भविष्यात याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी म्हाडा आता मागणी असेल तरच घरे बांधणार आहे. त्यानुसार ज्या ठिकाणी घरे बांधायची आहेत, तेथील मागणी कशी आहे, त्याचा अभ्यास करून गरजेनुसार घरे बांधण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला असून, त्याची सुरुवात पुणे, नाशिक मंडळाकडून केली जाणार आहे.
म्हाडाकडून मोठ्या शहरातील घरांच्या मागणीचा ढोबळ अंदाज घेऊन उपलब्ध जागेवर घरे उभारली जात आहेत, मात्र विरार-बोळिंज, शिरढोण, पुणे अशा अनेक ठिकाणी घरे तयार असूनही केवळ मागणीअभावी ती पडून आहेत. त्याच्या विक्रीसाठी वेगवेगळ्या योजना, सवलती जाहीर करूनही त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही. त्यामुळे मोघम मागणीचा विचार न करता प्रत्यक्षात किती मागणी आहे, लोकांना कशा प्रकारची घरे हवी आहेत, त्यांची खरेदी क्षमता किती आहे, याबाबत विचार करूनच प्रकल्प हाती घेतला जाणार असल्याचे म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अनिल वानखडे यांनी सांगितले. त्याची सुरुवात पुणे, नाशिकमधून केली जात असून, ज्या ठिकाणी घरे बांधण्याची योजना आहे, तेथील मागणीचा आढावा घेण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधा असलेल्या ठिकाणांना पसंती
राज्य सरकारने म्हाडाला दिलेल्या जागा वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. त्यापैकी काही जागा शहरापासून दूर असल्याने तेथे रस्ते, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, वीज अशा पायाभूत सुविधांची वानवा असते, घरे बांधल्यानंतर तेथे या पायाभूत सुविधा म्हाडाला उभाराव्या लागत असल्याने घराच्या किमती वाढत आहेत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, अशाच ठिकाणी घरे बांधण्यास म्हाडाकडून पसंती दिली जाणार आहे.
घराच्या खर्चाचा भुर्दंड
म्हाडाच्या विक्रीअभावी पडून असलेल्या घराचा आकडा आठ ते नऊ हजारांच्या घरात आहेत. कोकण, पुणे मंडळात सर्वाधिक घरे पडून आहेत. त्याची देखभाल, सुरक्षा आणि मालमत्ता कराचा खर्च नियमित करावा लागत असल्याने त्याचाही भार म्हाडावर पडत आहे. त्यामुळे भविष्यात विक्रीविना घरे पडून राहू नयेत, म्हणून म्हाडाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.
