मुंबई परिसरात संततधार
आज मुसळधार पावसाचा अंदाज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः प्रादेशिक हवामान विभागाने रविवारी (ता. २८) अतिवृष्टीचा इशारा दिल्याने पालिका यंत्रणा सज्ज झाली हाेती. शनिवारी (ता. २७) मध्यरात्रीपासून जाेरदार सरी सुरू हाेत्या. रविवारी दुपारपर्यंत हा जोर कायम होता. दुपारनंतर पावसाचा जोर कमी झाल्याने इशारा ‘यलो अलर्ट’मध्ये बदलण्यात आला. कुलाबा, दिंडोशी भागात १०० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली. मुंबईतील रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक सुरळीत सुरू हाेती. हवामान विभागाने सोमवारी (ता. २९) मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.
मुंबईत दिवसभरात कुलाबा वेधशाळेत ९३.२ मिलिमीटर तर सांताक्रूझमध्ये ५४.७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. हिंदमाता, गांधी मार्केट, चुनाभट्टी, मालाड, दहिसर, मानखुर्द भुयारी मार्ग यांसह अनेक सखल भागांत उपसा पंप सुरू करण्यात आले आहेत. शहर व उपनगरांतही पाणी तुंबल्याच्या तक्रारी नाहीत. शहरात झाडे पडण्याच्या सहा तक्रारी, तर शॉर्टसर्किटच्या सहा घटना नोंदवण्यात आल्या, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली. महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सर्व यंत्रणांना सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. पर्जन्य जलवाहिन्या, सांडपाणी व्यवस्था व उदंचन केंद्रांवर विशेष नजर ठेवली जात आहे, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.
अंधेरी भुयारी मार्गात पाणी
जाेरदार पावसामुळे अंधेरी भुयारी मार्गात पाणी साचल्यामुळे वाहतूक काही वेळ बंद ठेवण्यात आली हाेती. गांधी मार्केट आणि हिंदमाता परिसरात पाणी साचले नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने ही सुटकेचा निःश्वास सोडला.
मुसळधार पावसाचा इशारा
कुलाबा वेधशाळेने दिलेल्या अंदाजानुसार, पुढील २४ तासांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे (४०-५० किमी प्रतिताशी) वाहतील. काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता आहे.
सर्वाधिक पाऊस कुठे?
शहरात कुलाबा अग्निशमन केंद्र परिसरात सर्वाधिक १०३ मिमी, तर भायखळ्यात १५ मिमी पाऊस झाला. उपनगरांत पवई, मुलुंड, चेंबूर येथे ७७ ते ९५ मिमी पावसाची नोंद झाली. पश्चिम उपनगरांत दिंडोशी (१०२ मिमी), बोरिवली (९७ मिमी) आणि मालाड (८०-१०१ मिमी) परिसरात मुसळधार पाऊस झाला.
