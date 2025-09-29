धारावी पुनर्विकासामुळे पुराचा धोका
खारजमिनींवरील भरावामुळे पाणी तुंबण्याची भीती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः अनेक दशकांपासून पावसाळ्यात मुंबईत पाणी तुंबण्याच्या समस्या कायम आहे. आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळे खारजमिनींवर (सॉल्ट पॅन लँड) भराव टाकावा लागणार असल्याने मुलुंड, भांडुप, कांजूरमार्ग, विक्रोळी परिसर पाण्याखाली जाण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली.
खारजमीन ही संरक्षित भाग मानला जातो. पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी या जागा महत्त्वाच्या आहेत; परंतु या जमिनींवर भराव टाकल्यास वा त्याठिकाणी बांधकाम केल्यास पाण्याचा निचरा होण्यास अडचणी निर्माण होतील. आधीच काँक्रीटीकरणाचे दुष्परिणाम आपण भोगत असून, या पुनर्विकास प्रकल्पामुळे आणखी अडचणी वाढण्याची भीती पर्यावरणप्रेमी झोरू भाथेना यांनी व्यक्त केली.
मुलुंड ते विक्रोळीपर्यंतचा भाग खोलगट असल्याने पावसाचे पाणी खारजमिनीवरून पुढे समुद्रात जाते. भरतीच्या काळात तेथे पाणी साठून राहते, तर ओहोटीवेळी समुद्रात जाते; परंतु या जमिनीवर काँक्रीटीचे जंगल उभे राहिल्यास पाण्याचा नैसर्गिक निचरा रोखला जाईल आणि हजारो घरांत पाणी घुसण्याचा धोका निर्माण होईल, असे वनशक्तीचे संचालक स्टॅलिन डी यांनी सांगितले.
सध्या कोणतेही बांधकाम नसतानाही या भागांत पावसाळ्यात पाणी साचते. त्यातच बांधकाम झाल्यास परिस्थिती अधिक बिकट होईल, अशी चिंता काँग्रेस प्रवक्ते राकेश शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
---
पूर्व द्रुतगतीवर कोंडी?
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत या भागात हजारो कुटुंबांचे पुनर्वसन झाल्यास, पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. आधीच या महामार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या कायम असताना, नव्या वसाहतीमुळे येथील नागरिकांचा प्रवास अधिक कठीण होणार असल्याची शक्यता पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली.
----
‘सॉल्ट पॅन लॅंड’ म्हणजे काय?
मुंबईतील सॉल्ट पॅन लॅंड म्हणजे नैसर्गिकरीत्या पाण्याचा निचरा होणारी खारजमीन. याठिकाणी मीठ तसेच इतर खनिजे आढळतात. पावसाळ्यातील पाणी समुद्रात सोडण्यासाठी या जमिनीचा वापर होतो. या जागेवर भराव किंवा बांधकाम झाल्यास मुंबईवरील पूरसंकट अधिक तीव्र होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली.
