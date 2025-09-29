‘शिवशाही’ प्रकल्पाला आर्थिक तरतरी
प्रति सदनिका ८,१०० रुपये भाडे; धरावीच्या ३३४ घरांतून मिळणार १६ कोटी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : मुंबापुरीला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने १९९८ मध्ये स्थापन केलेल्या शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प लिमिटेड या सरकारी कंपनीला आर्थिक तरतरी येणार आहे. ‘शिवशाही’च्या धरावी शेड कॉम्प्लेक्स येथे ३३४ संक्रमण सदनिका असून, त्या धरावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी डीआरपीला दिल्या जाणार आहेत. त्यातून शिवशाहीला वर्षाला सुमारे तीन कोटी २४ लाख रुपये भाडे मिळणार आहे. पाच वर्षांचे एकरकमी सुमारे १६ कोटी रुपये भाडे ‘डीआरपी’कडून घेण्याचे नियोजन आहे. यामुळे शिवशाहीला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
धरावीचा पुनर्विकास करताना येथील रहिवाशांच्या तात्पुरती निवासाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. त्यासाठी शिवशाही प्राधिकरणाने याआधीच धरावीत अनेक संक्रमण सदनिका उभारल्या आहेत. त्यापैकी सध्या ३३४ सदनिका रिकाम्या असून, त्या धरावीकरांसाठी डीआरपीने मागितल्या आहेत. दरमहा ८,१०० रुपये प्रति सदनिका भाडे आकारून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, सध्या शिवशाहीकडे एकही पुनर्वसन प्रकल्प नसल्याने निधीचा तुटवडा आहे. अशा अर्थिक अडचणीत त्यांना भाड्याच्या माध्यमातून वर्षाला कोट्यवधी रुपये मिळू शकणार असल्याने मोठी संजीवनी मिळेल आणि नवीन प्रकल्प हाती घेणे, कर्मचारी भरती करणे शक्य होणार असल्याचे शिवशाहीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याबाबत शिवशाही आणि ‘डीआरपी’मध्ये करार होणार आहे.
दुरुस्तीचा मोठा खर्च
धारावीतील शेड कॉम्प्लेक्स येथील घरे सात-आठ वर्षांपासून बंद आहेत. त्यामुळे ती डीआरपीला हस्तांतरित करण्याआधी दुरुस्त करावी लागणार आहेत. त्याचा सुमारे दहा कोटी रुपयांपर्यंत मोठा खर्च आहे. त्यामुळे हा खर्च शिवशाही करणार की डीआरपी, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
उपलब्ध सदनिका
- एकूण सदनिका - ३३४
- प्रति सदनिका भाडे - ८,१०० रुपये
- वार्षिक भाडे मिळणार - तीन कोटी २४ लाख रुपये
- पाच वर्षांचे एकूण भाडे - १६ कोटी २३ लाख रुपये
