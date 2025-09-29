मालकाचे ४५ लाख चोरणाऱ्यांना अटक
मालकाचे ४५ लाख चोरणाऱ्यांना अटक
दोघांना बिहारमधून घेतले ताब्यात
मुंबई, ता. २९ ः मालकाचे ४५ लाख रुपये घेऊन पसार झालेल्या दोन तरुणांना गोवंडी पोलिसांनी आठवडाभर पाठलाग करून बिहारच्या समस्तीपूर येथील दुर्गम भागातून अटक केली. विशेष म्हणजे अटक आरोपींकडून ३६.३५ लाख रुपये हस्तगत करण्यात पोलिस पथकाला यश आले.
ही रोकड व्यावसायिक तेजप्रकाश डांगी यांची होती. ते वडाळ्याच्या भक्ती पार्क येथे राहतात. १९ सप्टेंबरला ही रोकड त्यांनी आपल्या वाहनात ठेवली होती. त्यांची नजर चुकवून वाहनचालक नितेश महतो याने आपल्या साथीदाराच्या मदतीने ती चोरली होती. डांगी यांनी याबाबत तक्रार देताच गोवंडी पोलिसांनी तांत्रिक तपास सुरू केला. दोन पथके उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये रवाना झाली. बिहारच्या समस्तीपूर येथील दुर्गम भागात दोघे दडल्याची नेमकी माहिती प्राप्त होताच स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले, अशी माहिती पोलिस ठाण्यातून देण्यात आली.
