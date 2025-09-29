कांदिवली दुर्घटनेत मृतांची संख्या चारवर
कांदिवली दुर्घटनेत मृतांची संख्या चारवर
तिघांची प्रकृती चिंताजनक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः कांदिवली आकुर्ली येथील भीषण आगीत जखमी झालेल्या शिवानी गांधी (वय ५१) यांचा ऐरोलीतील बर्न सेंटरमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून मृतांची संख्या आता चारवर पोहोचली आहे. त्या ७० टक्के भाजल्या होत्या.
या आगीत जखमी झालेल्या जानकी गुप्ता (३९), दुर्गा गुप्ता (३०) आणि मनाराम कुमाकत (५५) यांच्यावर उपचार सुरू असून तिघांचीही प्रकृती चिंताजनक आहे. आकुर्ली येथील मेंटेनन्स चौकीशेजारील घरात बुधवारी सकाळी शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत गॅस रेग्युलेटर आणि एलपीजी सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने ज्वाळा भडकल्या. यात अनेक जण गंभीर जखमी झाले. या घटनेत आतापर्यंत रक्षा जोशी (४७), नीतू गुप्ता (३१), पूनम (२८) आणि शिवानी गांधी (५१) यांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.