जळगावची पोलिस पथके मुंबई, ठाण्यात
बोगस कॉल सेंटर प्रकरण
मुंबई, ता. २९ ः जळगावचे माजी महापौर ललित कोल्हे यांच्या फॉर्महाउसवर सुरू असलेल्या बोगस कॉल सेंटर प्रकरणाचा अधिक तपास करण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखेची पथके मुंबई, ठाण्यात दाखल झाली आहेत.
रविवारी जळगावच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने कोल्हे यांच्या फॉर्महाउसवर छापा घालून हे कॉल सेंटर उद्ध्वस्त केले. या कॉल सेंटरद्वारे परदेशी नागरिकांची आर्थिक फसवणूक सुरू होती, असे पोलिसांनी सांगितले. याप्रकरणी कोल्हे यांच्यासह काहीजणांना अटक करण्यात आली. न्यायालयाने सर्व आरोपींना पोलिस कोठडी सुनावली. या कॉल सेंटरशी संबंधित आणखी काही संशयितांची माहिती पुढे आल्याने त्यांची धरपकड करण्याच्या उद्देशाने जळगाव पोलिस मुंबई, ठाण्यात दाखल झाले आहेत.
